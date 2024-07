Financiamento e importação impulsionam setor automotivo

O mercado automotor brasileiro avança lenta e gradativamente em 2024, segundo a atual edição do Radar Autos, relatório do Data OLX Autos, solução de análises da OLX, que traz um panorama do setor de automóveis do País. Dois motivos podem ser considerados fundamentais nesse caminho: o aumento da quantidade de financiamentos, no último mês de abril foram financiados 611 mil veículos, contra 422 mil registros de financiamentos no mesmo mês do ano passado, um crescimento de 45%. O segundo fator é a participação dos importados, que registrou um aumento de 28,5% no acumulado de janeiro a maio de 2024 frente ao mesmo intervalo de 2023. Para o atual estudo, o Radar Autos considerou os dados de mercado de fontes como Fenabrave, Fenauto, Anfavea, BACEN e IBGE.