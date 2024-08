Fim do X: 90% dos brasileiros consideram redes sociais essenciais

Mais de 90% de população considera as redes sociais fundamentais nesse sentido, sendo que 50,7% as julgam muito importantes; 39,5%, importantes; apenas 2,3% as enxergam como pouco ou nada importantes; e 7,4% são neutros. A pesquisa foi realizada pela Brazil Panels, em parceria com a Conexão Vasques Marketing Digital, entre 1º de julho e 11 de agosto de 2024.

Em relação às eleições para prefeito, as redes sociais também se mostram essenciais para a população brasileira: mais de 76% as consideram importantes nas campanhas políticas; apenas 10% as veem como pouco ou nada importantes; e 13,4% acreditam que as redes sociais são neutras.

As pessoas também utilizam as redes sociais para se informar sobre os candidatos: 69,6% as consideram eficazes para esse fim; 15,5% creem que elas são pouco ou nada eficazes; e 14,9% dos entrevistados se mostraram neutros.