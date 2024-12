Fila voltou a andar? Automob estreia na Bolsa — e sonha grande

A concessionária Automob vai abrir capital na Bolsa na segunda-feira, 16. Na verdade, trata-se de um spin-off de uma empresa já listada, que é a Vamos, controlada do Grupo Simpar. Tecnicamente, é uma abertura de capital, mas não tem oferta pública de ações — elas serão distribuídas aos acionistas da Vamos.

A Automob nasce grande, com mais de 13 bilhões de reais de faturamento, 188 lojas, presença em 12 estados, 5 200 funcionários. O valor simbólico que ela será negociada é equivalente a 3,4% do valor de fechamento da ação da Vamos na sexta-feira, 13. Considerando que a ação é negociada ao redor de 6 reais, o papel da Automob deve ficar em torno de 30 centavos. ‘Esa operação traz valor para o desenvolvimento do negócio. Vamos ter acesso e disposição diferente no mercado de capitais”, explica Antônio Barreto, CEO da Automob.

A abertura de capital deve acelerar a agenda de aquisições da empresa. Das sete aquisições realizadas nos últimos anos, três foram feitas por troca de ações — ainda que a Automob não tivesse capital aberto à época. “A listagem deve facilitar eventuais negociações usando ações como troca. Aumentamos o potencial de fazermos M&A”, diz Barreto.

Ainda que tenha esse potencial, para os próximos anos a empresa focará no crescimento orgânico. “Se vierem novas aquisições, vai ser um crescimento além do que foi planejado”, prossegue. “O negócio de concessionárias é pulverizado, familiar e regional. Nos Estados Unidos já é mais estruturado, com escala e tradição. Somos os primeiros do setor a fazer esse movimento no Brasil”.