Fiemg defende que regras de tributação de FIIs não sejam alteradas

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (FIEMG) espera que os deputados mantenham em plenário o texto apresentado pelo Grupo de Trabalho da Reforma Tributária para o PLP 68/2024, deixando isentos de tributação os fundos imobiliários (FII). Para a FIEMG, tributar os fundos seria retirar uma importante fonte de financiamento do setor habitacional e da construção civil.

“Pleiteamos junto ao Grupo de Trabalho da Reforma Tributária que fosse retirado do texto a possibilidade de tributação dos FIIS, porque a origem dos recursos para setor da habitação e da construção civil já são da poupança e do FGTS, que têm algum subsídio, e dos fundos imobiliários. Seria um contrassenso taxar os fundos com imposto sobre o consumo”, afirma Flávio Roscoe, presidente da entidade. Segundo ele, são investimentos de longa maturação e cujo principal atrativo é o pagamento de tributos apenas sobre o rendimento.