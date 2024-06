Fictor e Conquest compram parte majoritária da Atom por R$ 20 milhões

As holdings Fictor e Conquest compraram cerca de 76% das ações da Atom Participações, empresa voltada à negociação de ativos, consultoria e educação para o mercado. As holdings têm negócios principalmente nos segmentos de agropecuária, imobiliário e de energia. A participação era de posse do grupo WHPH, da J.P. Tuche Asset Management, da revista Exame e da empresária Ana Carolina Paiffer, então sócia-fundadora e presidente da Atom. Além da compra das ações, o acordo envolve uma oferta pública dos demais papéis da Atom além dos adquiridos, com preço mínimo de 1,09 reais. Com a compra, a Atom também mudará de nome.

A compra da Atom envolve 20 milhões de reais, dos quais 3 milhões de reais foram pagos na quinta-feira, 6, com a celebração do Memorando de Entendimentos (MOU) entre as partes envolvidas na transação. Na data do fechamento da compra, 15 milhões de reais do restante serão transferidos, sobrando 2 milhões de reais referentes ao custo da transação, que serão depositados 10 dias após a celebração do MOU. Espera-se que a aquisição seja concluída em definitivo neste ano, segundo expresso em comunicado da Atom ao qual o Radar Econômico teve acesso. Para isso, depende de aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade). Antes do controle da companhia ir para as holdings compradoras, haverá uma reorganização societária para que a Atom Traders, que hoje compõe a Atom Participações, se torne uma nova companhia, independente do grupo. A composição societária desse empreendimento será, no entanto, a mesma da Atom Participações.