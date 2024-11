FGM Dental Group investe mais de R$ 6,5 milhões em nova unidade

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A FGM Dental Group, indústria catarinense de produtos odontológicos, anuncia expansão de uma nova unidade em Joinville (SC). Com um investimento de mais de 6,5 milhões de reais, a FGM Home Care, nova divisão da empresa, será inaugurada até o final do ano. A nova fábrica terá como foco a produção de produtos de uma linha cosmética e de uso caseiro. A área total do novo empreendimento será de aproximadamente 2 700 m².