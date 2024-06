Feira de bioenergia deve movimentar R$ 8 bilhões, segundo organizadores

A 30a edição da Fenasucro, feira de bioenergia, deve movimentar cerca de 8,3 bilhões de reais, segundo estimativas dos organizadores. O evento terá a presença de grandes fornecedores e produtores da cadeia de bioenergia, o que envolve segmentos do agronegócio. O presidente da Cocal, produtora de cana de açúcar e etanol, entre outros produtos, Carlos Ubiratan Garms, foi nomeado para o cargo de presidente de honra da Fenasucro neste ano. Na avaliação do diretor da feira, Paulo Carbone, a nomeação busca estimular a união entre todos os elos da cadeia de bioenergia. Neste ano, o evento ocorre no município de Sertãozinho, no interior de São Paulo, entre os dias 13 e 16 de agosto.