Fazenda indica ao Congresso R$ 70 bilhões em corte de gastos

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

O Ministério da Fazenda indicou ao Congresso um pacote de 70 bilhões de reais em corte de gastos ao longo dos próximos dois anos — cerca de 30 bilhões de reais em 2025 e o restante no ano seguinte. O ministro Fernando Haddad já levou o número mágico aos presidentes da Câmara e do Senado.

O Ministério da Defesa vai entrar no pacote, mas só a partir de 2026, já que alterações profundas no orçamento das Forças Armadas deverão ser tratadas via PEC — e isso leva tempo de aprovação.

Para 2025, o governo indicou, na proposta de orçamento, 133,6 bilhões de reais para o Ministério da Defesa. Esses gastos não incluem pensões dos militares, que estão no orçamento do Ministério da Previdência.