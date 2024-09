Fazenda do Grupo Friesp Alimentos vai a leilão com 75% de desconto

Uma fazenda de 4,4 hectares, que pertencia ao Grupo Friesp Alimentos, uma das principais empresas do setor de carnes e derivados do país, irá a leilão com lance mínimo de 3,6 milhões de reais, valor 75% abaixo do preço de mercado. O terreno está localizado em Boa Esperança (MG). O Friesp é das principais empresas do setor de carnes e derivados do país. O certame extrajudicial, organizado de forma online pela plataforma Positivo Leilões, visa arrecadar recursos para quitar uma dívida da empresa com um credor.