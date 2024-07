Faturamento com seguros de automóveis caiu 8,2% em março

Automóvel, segundo segmento de seguros que mais arrecada no Brasil, registrou queda no faturamento em março, último mês apurado pela Susep. Dados da autarquia vinculada ao Ministério da Fazenda e analisados pela plataforma IRB+Inteligência mostram emissão de prêmios (arrecadação) no valor de 4,5 bilhões de reais, montante 8,2% menor que o registrado no mesmo período do ano passado

A explicação, segundo especialistas, pode estar na estabilização dos preços de veículos novos e seminovos, que após a pandemia dispararam diante da falta de peças e da demanda reprimida. Vale lembrar que o valor das apólices é calculado com base no preço dos veículos, entre outros fatores.