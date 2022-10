Família de Zema é dona de empresa autorizada a operar crédito do Auxílio

Atualizado em 10 out 2022, 10h51 - Publicado em 10 out 2022, 10h30

Por Victor Irajá , Larissa Quintino Atualizado em 10 out 2022, 10h51 - Publicado em 10 out 2022, 10h30

Uma medida provisória editada pelo governo de Jair Bolsonaro (PL) no primeiro semestre, que foi convertida em lei pelo Congresso e sancionada pelo presidente autorizou a operação de crédito consignado do Auxílio Brasil. A partir desta segunda-feira, 10, doze instituições financeiras devem oferecer a linha de crédito que desconta a parcela direto do pagamento feito pelo governo para famílias vulneráveis. Uma dessas instituições autorizadas é a financeira Zema Crédito, do Grupo Zema — do qual o governador reeleito de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), é herdeiro e ex-administrador. Grandes bancos como Itaú, Santander e Bradesco optaram por não oferecer os empréstimos. Zema foi reeleito em primeiro turno em Minas Gerais, com mais de 56% dos votos válidos, e declarou apoio à reeleição de Jair Bolsonaro.

