Falta de representatividade não é exclusiva do Brasil, diz CEO da Wella

VEJA S/A | episódio 18.

Nathalie de Gouveia foi a primeira mulher a assumir a presidência da marca de beleza Wella Company no Brasil, que vai completar 70 anos de história da no país este ano. A empresária é a CEO da empresa desde 2021, mas destaca que a falta de representatividade feminina nos cargos de liderança não é exclusiva do Brasil. A Wella inaugurou o seu primeiro centro de distribuição no Brasil este mês e finalizou o processo de independência da Coty, grupo que a empresa fazia parte. Gouveia diz que as recentes conquistas devem promover um futuro mais sustentável e inovador para a empresa no Brasil.

O repórter Diego Gimenes entrevistou Pedro Patrão, sócio da assessoria de investimentos HCI Invest, para o programa VEJA Mercado desta terça-feira. O especialista afirmou que sinalização de pagamentos menores de dividendos aos acionistas feita por Jean Paul Prates, presidente da Petrobras, reacendeu um “sentimento ruim” no mercado. Patrão diz que a manobra somada à recente tentativa do governo de indicar o novo presidente da Vale pode afastar os investidores estrangeiros do Brasil.

Ouça o VEJA Mercado também pelo Spotify