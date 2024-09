Fábrica do presidente da Fiesp tem luz cortada por atraso de pagamento

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A Energisa suspendeu o fornecimento de energia elétrica de uma das fábricas da tecelagem Coteminas, dona das marcas Santista, Artex e MMartan, no estado na Paraíba. Segundo a distribuidora, a empresa de Josué Gomes, presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), teria atrasado uma fatura no valor de 147 000 reais após a aprovação de sua recuperação judicial.