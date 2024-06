Exportações de dispositivos médicos têm alta de 22% no primeiro trimestre

As exportações brasileiras de dispositivos médicos tiveram alta de 22,3% no primeiro trimestre deste ano na comparação com o mesmo período de 2023. O valor total exportado foi de 247,6 milhões de dólares, e inclui uma variedade de 190 produtos como válvulas cardíacas, sacos e bolsas de plástico para uso na medicina, artigos e aparelhos ortopédicos, categutes esterilizados e pensos adesivos, entre outros itens.

Entre as empresas participantes do Brazilian Health Devices (BHD), projeto setorial da ABIMO (Associação Brasileira da Indústria de Dispositivos Médicos) em parceria com a ApexBrasil (Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos), o crescimento nas exportações também foi bastante significativo nos primeiros três meses de 2024: +12,4% no comparativo com o primeiro trimestre do ano passado.

No total, essas empresas exportaram 111 produtos para 108 países, totalizando 27,4 milhões de dólares. De acordo com dados da ApexBrasil, esse montante representa 11% do total de dispositivos médicos exportados pelo país.

Nas exportações gerais, a vertical que mais contribuiu para o resultado positivo foi a médico hospitalar, que representa dois terços do total de exportações e apresentou crescimento de mais de 26%, principalmente por conta do aumento expressivo nas vendas internacionais de equipamentos médicos – sozinhos, esses itens somaram 34,4 milhões de dólares. Na sequência, o segmento de reabilitação teve crescimento de 21,11% no período, seguido pelos setores de Odontologia (+13,8%) e laboratório (+10,6%).