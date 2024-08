Exportação de petróleo brasileiro deve crescer 30% até 2030, diz IBP

A exportação de petróleo brasileiro deve alcançar 2,5 milhões de barris por dia até 2030, ante a média de 1,9 milhão de barris por dia exportados atualmente, um aumento de pouco mais de 30%. A estimativa é do Instituto Brasileiro de Petróleo e Gás (IBP) e se baseia no provável aumento da produção total de petróleo no Brasil, que deve crescer para 4,5 milhões de barris por dia até o fim da década, segundo o instituto. Com isso, a commodity deve reforçar ainda mais a balança comercial brasileira nos próximos anos, que já vem em uma tendência de alta.

Nos sete primeiros meses de 2024, o Brasil exportou 403 milhões de barris de petróleo bruto, volume 26% superior aos 319 milhões de barris do mesmo período do ano passado, na análise do IBP. Em termos monetários, as exportações de petróleo bruto contribuíram com 27,8 bilhões de dólares para a balança comercial brasileira, contra 22,2 bilhões de dólares entre janeiro e julho de 2023, segundo dados do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC).

Segundo o instituto que representa o instituto, o país pode faturar mais de 50 bilhões de dólares com a exportação de petróleo em 2024, cifra potencialmente superior à da soja e, portanto, posicionando o petróleo como principal produto exportado pelo país neste ano.