Executivos estão mais otimistas com os negócios, diz José Cláudio Securato

No trimestre finalizado em dezembro, a confiança dos executivos financeiros em relação ao desempenho de seus negócios alcançou o maior nível em mais de um ano. É o que mostra o Índice de Confiança do CFO, pesquisa realizada pela Saint Paul Escola de Negócios em parceria com o Instituto Brasileiro de Executivos de Finanças de São Paulo (IBEF-SP). Apesar do aumento geral do otimismo, a confiança com a macroeconomia brasileira caiu no período.

Segundo José Cláudio Securato, economista e CEO da Saint Paul, a busca por demanda dos consumidores do mercado interno é o maior desafio para estas empresas atualmente. A dificuldade se deve ao alto endividamento no país – tanto por parte das empresas quanto das pessoas físicas. Além disso, a busca por profissionais qualificados é o segundo maior ponto de preocupação entre os executivos. A repórter Camila Barros entrevista José Cláudio Securato.

