Executivos citam inflação e juros como barreiras ao avanço sustentável

O setor privado latino-americano considera que a inflação e as taxas de juros praticadas na região são as principais barreiras para que as empresas cumpram metas de sustentabilidade, segundo pesquisa da consultoria Accenture em parceria com o Pacto Global da ONU. A alta dos preços é citada por 91% dos executivos consultados no levantamento, enquanto os juros foram lembrados por 87% dos respondentes. O panorama é muito semelhante ao observado em escala global, segundo a consultoria. Por mais que quase a totalidade do empresariado (95%) pontuar que o setor privado desempenha um papel fundamental para alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável (ODS) das Nações Unidas (ONU), apenas 56% deles acreditam que as empresas estão tomando as ações necessárias para cumprir as metas estabelecidas para 2030. A pesquisa consultou 2.800 executivos a nível mundial, sendo 450 deles originários da América Latina.