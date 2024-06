Ex-sócio da XP entra na consultoria Veritas, especializada em mercado

Ex-sócio da XP Investimentos, Felippe Pires se tornou sócio da Veritas, consultoria especializada em mercado financeiro, onde vai assumir um novo braço da empresa, na área de M&A (Fusões & Aquisições). “Nos próximos anos, espera-se uma grande movimentação de fusões no mercado de assessorias de investimento, inclusive dentro da própria rede da XP. Prevemos que as mais de 400 operações serão reduzidas a pelo menos um terço desse tamanho e, com isso, as empresas precisarão de suporte completo e especializado”, diz Pires.

O executivo atuou como chefe de consultoria estratégica na XP. Pires liderou e estruturou as equipes de Consultoria e Educação da XP. Seu foco principal foi ampliar a produtividade tanto para os setores B2B (venda de empresas para empresas) quanto B2C (venda de empresas para consumidores), através da estruturação de iniciativas estratégicas para o canal de distribuição, e implementação de novo modelo de formação para assessores, especialistas de produtos e lideranças comerciais. O especialista também tem passagens pelo China Construction Bank, pela KPMG e Accentur. A Veritas tem escritórios em São Paulo, Santa Catarina e no Rio Grande do Sul.