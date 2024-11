Ex-Codesa, Vports registra lucro de R$ 81 milhões até setembro

A Vports (ex-Codesa), autoridade portuária do Espírito Santo, registrou Ebitda de 147,2 milhões de reais nos primeiros nove meses de 2024, resultado 38% maior que o alcançado no mesmo período do ano passado. A margem alcançou 61%, antes a um resultado de 53% no mesmo período de 2023.

Já o lucro líquido da autoridade portuária, investimento do fundo Quadra Capital, no acumulado até setembro foi de 81 milhões de reais, ante a um prejuízo de 5 milhões de reais registrado em 2023. No período, a empresa teve lucro de 36 milhões de reais, 61% superior ao terceiro trimestre de 2023. “Esses resultados trazem divisas e desenvolvimento para o Brasil e, principalmente, para o Espírito Santo, uma vez que os portos são a ponta de uma cadeia produtiva que começa no interior. No porto, isso se reverte em mais empregos e mais serviços oferecidos na região”, diz Gustavo Serrão, CEO da VPorts, que administra há pouco mais de dois anos os terminais de Vitória, Vila Velha e Barra do Riacho. A concessão foi feita em leilão em março de 2022, sendo adquirida pelo Fundo de Investimentos em Participações Shelf 119, liderado pela Quadra Capital. Foi a primeira privatização portuária do país.