Evento marca apresentação de primeiro centro de IA Nível 5 das Américas

Um evento inédito organizado pela Concepta e pela Fanhero vai marcar a apresentação do primeiro centro de inteligência artificial Nível 5 das Américas. A programação inclui uma visão geral do poder da IA Generativa e suas aplicações práticas no mundo corporativo. A tecnologia é um tipo de sistema capaz de gerar texto, imagens, histórias, conversas ou outros meios de resposta em linguagem comum. Os encontros contarão com a presença de especialistas como Humberto Farias, presidente e cofundador da Concepta, e Rodrigo Masini, físico, matemático e especialista em IA — reconhecido entre os 1% dos melhores especialistas em IA pela AWS (Amazon Web Services) globalmente. O evento ocorre no próximo dia 13 de agosto às 19h no Hotel Grand Hyatt, na Barra da Tijuca (RJ), e no dia 15 de agosto às 19h no Varanda Jardins, no Jardim Paulista (SP).

