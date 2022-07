EUA vai dar um passo atrás na disputa com a China contra a inflação?

Depois do acirramento da guerra comercial entre americanos e chineses no governo do então presidente Donald Trump, a inflação que insiste em não cair pode fazer com que o agora presidente, Joe Biden, reduza algumas tarifas e sanções contra a nação comandada por Xi Jinping. O americano deve anunciar nesta semana a reversão de algumas tarifas sobre importações chinesas com o objetivo de frear a inflação no país e aumentar a pressão para Pequim mudar práticas que colocam as empresas americanas em desvantagem, informa o Dow Jones Newswires. Na última segunda-feira, 4, a secretária do Tesouro dos EUA, Janet Yellen, e o vice-primeiro-ministro da China, Liu He, se reuniram e deram prosseguimento às negociações.

Depois do feriado da independência americana, os mercados amanhecem sem direção. Enquanto as bolsas asiáticas fecharam em altas na esteira do minério de ferro que se valorizou na China, os futuros das bolsas americanas negociam em leves baixas nesta manhã. Aqui no Brasil, a PGR promete investigar as supostas interferências do presidente Jair Bolsonaro nas empresas estatais e quer colher depoimentos dos ex-presidentes da Petrobras e do Banco do Brasil, Roberto Castello Branco e Rubem Novaes, respectivamente.

*Quer receber alerta da publicação das notas do Radar Econômico? Siga-nos pelo Twitter e acione o sininho.