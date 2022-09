EUA lutam para encerrar jejum de altas, mas importante índice preocupa

As bolsas europeias e asiáticas, assim como os futuros americanos, negociam em leves altas na manhã desta sexta-feira, 2, na esperança de encerrar um amargo jejum de altas. O Nasdaq, por exemplo, vem de cinco pregões consecutivos de perdas, a pior sequência em sete meses. No radar dos investidores nos últimos dias, os duros discursos de membros do banco central americano em direção a altas mais agressivas de juros no país para atenuar a inflação. Apesar do desejo de encerrar a sequência negativa, os números de emprego nos EUA ainda mostram uma economia bastante aquecida. Foram abertos 315 mil novos postos de trabalho no país em agosto, contra expectativa de 297 mil. O número acima do esperado revela uma economia ainda em expansão, o que pode provocar mais inflação e obrigar o Fed a subir os juros de forma mais incisiva os juros. De toda forma, o payroll americano mostrou que o desemprego subiu de 3,5% para 3,7% no período, ante uma expectativa de estabilidade, o que pode equilibrar a balança e melhorar o humor dos investidores. As commodities também negociam em leves altas nesta sexta, mas ainda registram perdas no acumulado da semana.

Siga o Radar Econômico no Twitter