“Eu tenho que ter um negócio sustentável”, diz CEO da Azul sobre passagens

A Azul Linhas Aéreas finalizou uma renegociação de dívidas com arrendadores e fabricantes de aeronaves que vai permitir uma economia de 1 bilhão de reais por ano e realizou uma captação de 800 milhões de dólares no mercado. Ao mesmo tempo, a valorização dos preços do petróleo é mais um fato que pode pressionar os preços das passagens aéreas. Membros do alto escalão do governo pressionam as companhias em busca de uma redução nos preços enquanto o programa Voa, Brasil não sai do papel. John Rodgerson, presidente da Azul, afirma que cortes nos preços só vão acontecer diante de reduções nos combustíveis.

