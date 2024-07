Estudo aponta menor inadimplência das empresas em dois anos

O percentual de dívidas vencidas das empresas caiu para 10,27% em junho, o menor nível desde julho de 2022, segundo estudo da gestora Multiplike que analisou mais de 330 Fundos de Investimento em Direitos Creditórios (FIDCs). No último mês de maio, a parcela era de 11,76%, tendo retraído em 1,49 ponto percentual. Entre o montante total de dívidas analisado, a proporção de títulos vencidos até 30 dias caiu para 35,73% em junho, ante 39,44% anteriormente. Também houve uma redução nas dívidas vencidas de 31 a 60 dias, que agora representam 9,83% do total, frente a 10,58% anteriormente, e nas dívidas de 181 a 360 dias, que passaram a 15,56%, em relação aos 16,80% no mês anterior. Os dados estão presentes na última edição do Índice Multiplike de Devedores (IMD). As faixas de inadimplência restantes tiveram aumentos, representando 38,88% do total. O crescimento mais notável ocorreu na inadimplência com vencimento acima de 360 dias, que subiu para 20,47%, em comparação a maio, que foi de 17,77%, refletindo um aumento no período em que a quitação da dívida se torna mais difícil.

“Se olharmos para junho do ano passado, tivemos uma inadimplência de 13,78%, enquanto que, agora em 2024, o IMD bateu 10,27%. Essa melhora do índice de devedores é resultado principalmente de um mercado mais maduro, no qual tem gerado crédito de maior qualidade”, diz Volnei Eyng, CEO da Multiplike. Em junho, o total de patrimônio líquido dos FIDCs analisados atingiu quase 50 bilhões de reais, dos quais, 48,2 bilhões de reais referem-se a direitos creditórios. Desse total, 4,9 bilhões de reais não foram quitados na data original de liquidação. A Multiplike apresenta uma inadimplência sobre sua carteira de direitos creditórios de 1,37% do total. Destes, 98,5% são títulos vencidos há menos de 30 dias.