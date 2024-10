Estouro da meta de inflação do Brasil já é realidade em projeções

É fato que as projeções de inflação e juros do Brasil estão piorando há meses, a novidade é que algumas casas, agora, já enxergam o país estourando a meta de inflação este ano. É o caso da XP Investimentos. A corretora elevou nesta sexta-feira, 4, de 4,4% para 4,6% a previsão para o IPCA em 2024. A meta de inflação estipulada pelo Banco Central é de 3% e tem um teto de 4,5%. A XP também piorou a expectativa para os juros e trabalha com uma taxa Selic a 12% no final de dezembro. “Elevamos nossa projeção para o IPCA de 2024, de 4,4% para 4,6%, por conta da maior pressão em energia elétrica”, escrevem os analistas em relatório enviado a clientes.