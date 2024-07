Estado de SP investe R$ 1 bilhão em infraestrutura da Educação em 18 meses

O governo de São Paulo investiu 1 bilhão de reais em obras de infraestrutura na área de Educação nos últimos 18 meses. Segundo a Secretária de Comunicação do estado, trata-se do maior aporte financeiro já realizado nesse período de tempo. O montante é semelhante ao valor total investido nos quatro anos anteriores, quando o estado investiu 1,055 bilhão de reais em melhorias na infraestrutura do setor. O balanço da Secretaria da Educação do Estado de São Paulo (Seduc-SP) aponta que foram entregues 1.261 obras em escolas e creches públicas, impactando 650 mil alunos de 327 municípios paulistas. A Fundação para o Desenvolvimento da Educação (FDE), ligada ao governo do estado, realizou cerca de mil licitações para investimentos em 2023.