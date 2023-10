Espaço para fomento de negócios em construção civil movimenta mercado

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Atualizado em 31 out 2023, 13h05 - Publicado em 31 out 2023, 14h27

Por Victor Irajá Atualizado em 31 out 2023, 13h05 - Publicado em 31 out 2023, 14h27

O Cubo Construliving, espaço em São Paulo focado em fomentar negócios nos setores de construção e habitação, liderado pelo Cubo Itaú, Dexco, EZTEC, Gerdau, Itaú, Itaú BBA, MPD Engenharia e Saint-Gobain, triplicou o número de startups desde que foi inaugurado, há seis meses. Segundo o Itaú, o espaço foi responsável por mais de 130 conexões com o objetivo de gerar negócios, além de compartilhar mais de 40 projetos do setor, que estão em andamento e devem entrar em fase de desenvolvimento nos próximos meses.

O mercado de construção e habitação tem potencial para gerar cerca de 2,3 milhões de empregos por ano, segundo um estudo elaborado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan). Segundo um levantamento da Terracota Ventures divulgado este ano, houve uma alta de 11,8% no número de startups voltadas ao setor em relação a 2021.