‘Éramos peixe pequeno diante de um mercado gigante’, diz CEO da Vitru

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

VEJA S/A | episódio 35.

A Vitru, dona das marcas Uniasselvi e a UniCesumar, e maior empresa de educação a distância do Brasil, ganhou as manchetes econômicas com um movimento pioneiro e único: a migração de abertura de capital da bolsa americana Nasdaq para a brasileira, a B3.

William Matos, CEO da empresa, é o convidado da VEJA S/A desta semana e explica que, por conta do ineditismo da iniciativa, foi necessário trabalhar com os agentes reguladores do mercado na construção dos ritos e processos que precisavam ser feitos, já que ninguém nunca tinha feito isso.

O executivo conta que o movimento dá mais destaque para a empresa no Brasil e diz que, no mercado de capitais norte-americano a companhia passava muitas vezes despercebida como “um pequeno peixe num mar de tubarões”.

Matos diz ainda que o movimento da Vitru foi bem recebido no Brasil, pela B3 e que está atraindo investidores institucionais e pessoas físicas. Por isso, em curto prazo ele cita a expectativa de aumento de liquidez das ações e possibilidade de cobertura maior dos bancos e casas de investimento.

O VEJA S/A vai ao ar todas as terças-feiras, às 11h.