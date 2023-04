Enviado do governo do Reino Unido quer acordo tributário com o Brasil

Enviado do governo do Reino Unido ao Brasil, o parlamentar inglês Marco Longhi fez um apelo, nesta quinta-feira, 20, para que o governo britânico e o governo de Luiz Inácio Lula da Silva avancem em um acordo que combata a bitributação nas relações entre os dois países. “Temos uma relação comercial de algo entre 5 e 6 bilhões de dólares entre os dois países. É necessário que avancemos em acordos tarifários contra a dupla tributação”, disse ele durante participação no Lide Brazil Conference, em Londres.

“O acordo permitiria que as companhias mantenham seus lucros e tornaria mais estreitas e significativas as nossas relações”, afirmou. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, disse que, tão logo seja encaminhado por parte do Executivo ao Congresso Nacional, trabalhará para dar vazão ao acordo. Pacheco afirmou também que acionará o governo federal para entender a que pé estão as negociações. Também palestrante do evento, a ministra de Negócios e Comércio da Inglaterra, Nusrat Ghani, afirmou que o Brasil é um país com potencial de se tornar “uma potência de energia verde”.

