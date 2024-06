Enchentes reduziram em 40% a demanda nas farmácias do Rio Grande do Sul

As enchentes no Rio Grande do Sul, no início de maio, afetaram de maneira expressiva o consumo de medicamentos e outros produtos comercializados em farmácias no estado, aponta levantamento da Abafarma (Associação dos Distribuidores Farmacêuticos do Brasil). Das 5 443 farmácias da região, 3 860 foram impactadas pelo evento climático, o que representa 71% do mercado local.

O faturamento das farmácias caiu de 189,8 milhões de reais, na segunda semana de abril, para 110,2 milhões de reais no mesmo período de maio, configurando uma queda de 41,9%. Já em unidades comercializadas, a redução foi de 38,6%, passando de 6,4 milhões de unidades para 3,9 milhões, no período analisado.

Das 20 maiores cidades do estado, que representam 49% do mercado em unidades comercializadas no Rio Grande do Sul, dezenove apresentaram queda no período, incluindo a capital Porto Alegre, com redução de 43%. No topo do ranking de retração, aparece o município de São Leopoldo, com 67% de queda, seguido por Rio Grande (59%), Novo Hamburgo (59%), Pelotas (53%), Erchim (53%), Santa Maria (50%), Gravataí (49%), Ijuí (47%) e Passo Fundo (47%). Somente no município de Esteio houve crescimento em unidades.