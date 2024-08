Empresas do setor de saúde criam joint venture que investirá R$ 20 milhões

Quatro empresas do setor de saúde se uniram para lançar um novo empreendimento, a joint venture 7 Import Medical Group, voltada à inovação tecnológica em equipamentos médico-hospitalares no Brasil. Sediada em São Paulo, a companhia contará com 20 milhões de reais para investir no negócio, que abrange todo o território nacional através da relação com as empresas fundadoras: Medicalway, Mhédica Service, Prime Medical e Safe Suporte à Vida. A 7 Import Medical busca atender mais de 15 mil hospitais e clínicas, expandindo sua base de mais de 60 mil equipamentos instalados. A joint venture foi constituída com a assessoria da Zaxo, consultoria especializada em M&A (fusões e aquisições, na sigla em inglês).