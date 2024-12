Empresário português investe em nova linha de hotéis de luxo no Brasil

Jorge Rebelo de Almeida é um empresário português que fundou a rede hoteleira Vila Galé em meados de 1986 na praia de Galé, em Algarve. A rede abriu o seu primeiro resort all inclusive no Brasil em 2000 e hoje já conta com 11 unidades no país. A mais recente delas marcou uma novidade importante no modelo de negócios da empresa: o Vila Galé Collection Sunset Cumbuco, no Ceará. É o primeiro da linha Collection no país. Estes são hotéis de pequena dimensão em relação aos grandes resorts, com um conceito de requinte e qualidade nas instalações e, sobretudo, pelos serviços disponibilizados. Foram investidos cerca de 80 milhões de reais nas instalações e na construção dos 116 quartos do hotel.

A rede pretende inaugurar um novo hotel da linha Collection em Ouro Preto (MG), já no próximo mês de abril, e avança nas obras para inaugurar um hotel cinco estrelas em Belém (PA), pensado para a Cop 30, mas que vai manter suas operações na cidade depois do evento. Os investimentos na capital paraense serão na ordem de 180 milhões de reais.