Empresa prepara selo contra vício em jogo, que afeta 2 milhões de pessoas

A Empresa Brasileira de Apoio ao Compulsivo (EBAC) está desenvolvendo um selo para casas de aposta online que cumpram requisitos estabelecidos pelo Ministério da Fazenda para mitigar o vício em jogos. A ideia do recurso é explicitar quais companhias estão em conformidade com todos os controles determinados pela Fazenda e capacitadas para detectar e auxiliar apostadores com propensão ao vício. O ministério estabeleceu que cada empresa de apostas online deverá possuir sua própria política de Jogo Responsável e é obrigada a implantar parâmetros e sistemas de rastreio de jogadores problemáticos. Segundo estudo do Departamento de Psiquiatria da Universidade de São Paulo, o Brasil possui cerca de 2 milhões de pessoas viciadas em jogos de azar.