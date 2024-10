Empreendedor brasileiro falará no Senado de Paris

João Lee, CEO da Simplex, e VP do France Brésil Empreendedores (FBE), participará do Fórum América Latina 2024, que acontecerá no próximo dia 11 de outubro, no Senado de Paris, promovido pela Business France. A martech franco-brasileira já faturou mais de 30 milhões de reais com clientes na América Latina e Europa, oferecendo serviços de aumento de tráfego, conversão e vendas online. O empreendedor falará sobre inovação e estratégia digital na América Latina, abordando impactos, tendências e oportunidades para a tecnologia francesa, ao lado de executivos da Globant, Edenred e Inria.