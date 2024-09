A ofensiva da Empiricus contra o crescimento das bets

Diante da crescente popularidade de casas de apostas online, a Empiricus lança nesta sexta-feira, 13, uma campanha gratuita de educação financeira contra as chamadas bets. “Estamos preocupados com o crescimento veloz das apostas que já está comprometendo os orçamentos familiares”, diz Felipe Miranda, CEO da companhia. Entre as iniciativas da Empiricus estão incluídas vídeo-aulas de economia doméstica, conscientização para o risco do desenvolvimento de vício no jogo, além de relatório com planilha para ajudar na organização do orçamento familiar.