Emissão de vistos americanos para brasileiros cresce 35% em julho

O Consulado Americano emitiu em julho mais de 106 mil vistos no Brasil, um crescimento de 35% em comparação com o mês anterior. No acumulado do ano, foram feitas 691 000 emissões, alta de 6% sobre o mesmo período de 2023. Na primeira semana de setembro, a fila de espera para obter o documento era de 35 dias em média, e consulado dos EUA no Rio de Janeiro era o que registrava o maior tempo para a obtenção (56 dias). Os dados são da consultoria imigratória Viva América.