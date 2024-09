Emirados Árabes contratam US$ 350 mi de empresa brasileira de armamento

A SIATT, empresa brasileira de armamento e tecnologia militar, fechou um contrato de 350 milhões de dólares com o governo dos Emirados Árabes Unidos — país sede da estatal Edge Group, que comprou 50% de participação na brasileira há um ano. Antes da entrada do Edge no negócio, a SIATT não realizava exportações de seus produtos. Atualmente, a empresa sediada em São José dos Campos (SP) está construindo uma fábrica em Caçapava, cidade vizinha, que contará com cerca de 300 funcionários. “Somados à encomenda dos Emirados Árabes, os investimentos do Edge na SIATT já totalizam cerca de 1 bilhão de dólares”, diz o diretor financeiro da corporação árabe, o brasileiro Rodrigo Torres, ao Radar Econômico. O executivo conta que a Condor, empresa carioca de armamentos não letais também adquirida pelo grupo, fechou um contrato de 10 milhões de dólares com um país da África desde a chegada dos árabes no negócio. “O Brasil é extremamente relevante pra gente, principalmente a nível de capacidades tecnológicas e industriais”.