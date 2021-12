Em votação apertada, Cade aprova fusão da Localiza com Unidas

O Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) acaba de aprovar a fusão da Localiza com a Unidas, mas com remédios que reduzem a menos de 50% a fatia de mercado da nova empresa. Entre os remédios, as empresas terão que vender diversas unidades de aluguel de automóveis e compromisso de não fazer novas operações no setor por três anos. A votação foi bem apertada e o negócio foi aprovado com um placar de 3×2.

