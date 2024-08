Eleições municipais de 2024 contam com 541 pré-candidatos LGBT+

Nas eleições deste ano, cerca de 541 candidatos LGBT+ devem disputar pleitos municipais em todo o Brasil, segundo levantamento do portal Vote LGBT+ que contabilizou as pré-candidaturas e candidaturas já existentes. O prazo final para registro de candidaturas para vereadores, prefeitos e vice-prefeitos na Justiça Eleitoral termina em 15 de agosto, de modo que o contingente de candidatos pode sofrer alterações. Os pré-candidatos e candidatos pertencentes à comunidade LGBT+ estão distribuídos em 25 partidos, sendo que os com maior número de quadros são o Partido dos Trabalhadores (PT), Partido Socialismo e Liberdade (PSOL), Partido Socialista Brasileiro (PSB), Partido Democrático Trabalhista (PDT) e Rede Sustentabilidade, com 155, 129, 41, 40 e 25 nomes, respectivamente. Juntos, os cinco partidos apresentaram mais de 70% das candidaturas LGBT+ dessas eleições municipais.

Em paralelo à oferta de nomes LGBT+ que podem integrar o campo político, parte considerável da comunidade tem ressalvas quanto à capacidade do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva em fazer a pauta avançar. Em estudo da consultoria Croma com 2 mil pessoas LGBT+, cerca de um quarto delas manifestou essa opinião. “Ter um número cada vez mais expressivo de pessoas que representam a diversidade é importante,mas ainda estamos aquém do ideal se considerarmos a comparação entre a diversidade do nosso tecido social e a composição dos partidos”, diz Edmar Bulla, fundador do Grupo Croma.