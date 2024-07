Eleição nos EUA não afetará a bolsa no longo prazo, diz Isabela Bessa

VEJA Mercado | 09 de julho de 2024.

“No curto prazo, esperamos uma volatilidade maior nos EUA porque o mercado está ajustando suas expectativas para as eleições presidenciais”, disse Isabela Bessa, especialista em investimentos internacionais da Warren. “Mas, fazendo uma recapitulação histórica, desde a criação do S&P 500, o partido eleito nunca impactou no resultado do índice no longo prazo”.

Nos EUA, as pesquisas tem mostrado vantagem do candidato republicano Donald Trump para a eleição presidencial que acontece em novembro. Após um desempenho desfavorável durante o primeiro debate da corrida eleitoral, Joe Biden tem sofrido pressão de membros do partido Democrata para desistir de sua candidatura. Em carta aberta publicada ontem, Biden disse que se recusa a desistir.

Na agenda macroeconômica, o país acompanha as declarações de Jerome Powell, presidente do Federal Reserve, no Congresso americano nesta terça e quarta-feira. O mercado aguarda por novas pistas sobre a trajetória de juros, que se encontram no maior patamar em 23 anos e podem começar a cair ainda este ano.

Camila Barros entrevista Isabela Bessa, especialista em investimentos internacionais da Warren.

