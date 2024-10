Educbank levanta R$ 200 milhões para escolas em São Paulo

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

O Educbank, companhia que oferece apoio financeiro à educação básica privada na América Latina, anunciou hoje um plano de expansão para o estado de São Paulo, com regiões consideradas como de melhor perfil, caso de Campinas e São José dos Campos. Nos planos da empresa, serão 200 milhões de reais em investimentos em centenas de instituições de ensino nos próximos meses. “As escolas privadas de São Paulo caíram de TOP 3 nos ensinos Fundamental 1 e Médio para o TOP 7 em apenas dois anos, de acordo com o Ideb [Índice de Desenvolvimento da Educação Básica]”, afirma Caio Noronha, cofundador e presidente do Educbank. “São Paulo, entretanto, como referência máxima em diversos aspectos sociais e econômicos, precisa também ser inspiração em educação.” Hoje, o Educbank tem diversas escolas parceiras em 25 estados, incluindo São Paulo.