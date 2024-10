Economistas do Banco Mundial debatem relatório em São Paulo

Norbert Schady, economista-chefe de Desenvolvimento Humano do Banco Mundial, e Joana Silva, economista-sênior para a América Latina, estiveram em São Paulo na última semana. Na sede da Fundação Lemann, reuniram-se com especialistas e formuladores de políticas públicas para discutir os resultados preliminares do relatório “2025 Human Capital Policy for Development: Families, Neighborhoods and Firms”.

A reunião integra uma série de consultas globais que buscam incorporar diferentes perspectivas regionais ao documento. O relatório se organiza em torno de três eixos — famílias, comunidades e trabalho — e analisa como cada um desses fatores pode impulsionar ou limitar o desenvolvimento do capital humano em diferentes contextos. O lançamento está previsto para o segundo semestre de 2025, em Washington (EUA).