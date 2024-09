Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

O PIB do Brasil registrou crescimento de 1,4% no 2⁰ trimestre. Considerando o resultado anterior, a expansão no semestre foi de 2,5%.

Entre os países que compõem o MSCI EM (índice de bolsa de mercado emergente) com dados disponíveis até o 2º trimestre, o Brasil foi o país que mais cresceu no período, segundo levantamento do C6 Bank. O banco espera crescimento anual próximo a 3%.