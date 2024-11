‘Economia de R$ 70 bilhões não será alcançada’, diz Felipe Miranda

CEO da Empiricus, Felipe Miranda acredita que a a economia de 70 bilhões de reais projetada pelo governo como efeito do pacote fiscal não será alcançada. Segundo ele, as medidas de controle de gastos deve ter impacto entre 40 bilhões e 50 bilhões de reais. “O pacote apresentado tem falhas e deveria ser muito mais restritivo, mas é o que é viável no momento”, diz. “É uma tentativa de evitar um colapso fiscal”.

Em relação à isenção do IR, embora essa discussão não seja apropriada no momento, dado que o foco deveria estar no corte de gastos, a reação inicial do mercado foi mais pessimista do que deveria, segundo Miranda. “Se a isenção vier acompanhada de medidas de compensação para a redução da arrecadação, ela pode ser neutra. Além disso, a medida ajudaria a enfrentar, ao menos parcialmente, o problema da regressividade tributária brasileira e a questão da PJotização do mercado de trabalho”.