É ruim, mas é bom: por que balanço do Mercado Livre gerou controvérsia?

As ações do Mercado Livre são negociadas em forte queda de 15% na tarde desta quinta-feira, 7, na bolsa de Nasdaq. O grupo varejista publicou seu balanço do terceiro trimestre do ano e registrou um lucro de 397 milhões de dólares no período, um crescimento de 11% na base anual. O problema é que expectativa média de analistas era de um lucro de 542 milhões de dólares, segundo a LSEG. A decepção decorre principalmente do crescimento maior do que o esperado na carteira de empréstimos, impulsionado sobretudo pelos cartões de crédito — que resultou em provisões para inadimplência mais altas no trimestre.

Os analistas da Genial Investimentos classificaram os números como “dores para o crescimento”. “Esse resultado foi impactado pelo crescimento da operação de cartões de crédito e pelos investimentos em logística. Apesar da queda na margem, a empresa apresentou boas métricas operacionais, como GMV, itens vendidos, compradores únicos e melhora no NPL. Portanto, não vemos alteração na tese de investimento e mantemos uma visão otimista sobre o case”, escreveram em relatório a clientes.