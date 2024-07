Donos do Boston Celtics colocam equipe à venda e devem lucrar R$ 25 bi

O Boston Celtics acabou de conquistar seu 18º título da NBA e se tornou o maior vencedor da história da principal liga de basquete do planeta. Agora, o Boston Basketball Partners L.L.C., grupo dono da franquia, liderado pelo empresário Wyc Grousbeck, anuncia que a equipe está à venda.

A intenção é concretizar o negócio ainda neste ano, com o prazo máximo para vender todas as ações até janeiro de 2025. O grupo adquiriu a franquia em 2002 por 360 milhões de dólares, algo em torno de 900 milhões de reais na época, e agora deve fechar o acordo por 4,7 bilhões de dólares. “A marca está no ápice de sua valorização. A recente conquista do título alavanca a franquia e aumenta os interessados no mercado”, avalia Joaquim Lo Prete, Country Manager da Absolut Sport.

Apontada como a quarta franquia mais valiosa de toda a NBA, o alviverde de Boston fica atrás somente de Golden State Warriors, Los Angeles Lakers e New York Knicks. A decisão da liderança do grupo foi justificada por um planejamento patrimonial e familiar. “Boston não é um dos grandes mercados norte-americanos, principalmente se for comparar com Nova York ou Los Angeles, por exemplo, mas a torcida é tão apaixonada pelos seus times locais que eles estão sempre muito fortes e valorizados”, destaca Ricardo Bianco Rosada, fundador da consultoria brmkt.co, que atua nas áreas de Estratégia, Branding, Marketing e Desenvolvimento de Negócios.

Wyc Grousbeck deverá seguir na administração do time até ao menos 2028, quando a venda será completada. Um movimento semelhante ocorreu recentemente no Dallas Mavericks, quando o dono Marc Cuban vendeu o time para Miriam Adelson, mas continuou na condução dos negócios.