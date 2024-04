Dona do WeChat, Tencent vai criar super app para fintech brasileira

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A Tencent, maior empresa chinesa em âmbito global, anunciou uma parceria com a fintech InoveBanco, de São Paulo, para desenvolver um super app com soluções financeiras no Brasil. A informação foi divulgada nesta sexta-feira, 5, na CASA LIDE, na capital paulista, pelo líder da Tencent para a América Latina, Tom Petreca.

A Tencent é a dona do WeChat, que reúne mais de 1,3 bilhão de usuários no mundo. “Em breve, a InoveTech vai passar a utilizar um framework semelhante ao WeChat para reunir, num super app, soluções digitais financeiras para os clientes e parceiros”. Trata-se primeira grande ação da gigante chinesa no Brasil.

Em janeiro, uma comitiva de empresários do LIDE – Grupo de Líderes Empresariais esteve em Shenzhen, na China, para conhecer a Tencent – equiparada mundialmente ao Google. “Esse anúncio é resultado de viagem, que apresentou para grandes empresários brasileiros soluções e produtos pioneiros na China”, afirmou João Doria Neto, presidente do LIDE.