A reação imediata do mercado com anúncio de Galípolo no BC

Análises e bastidores exclusivos sobre o mundo dos negócios e das finanças. Com Diego Gimenes e Felipe Erlich

A confirmação de Gabriel Galípolo como próximo presidente do Banco Central (BC) em 2025 pegou o mercado de sobressalto. Juros futuros renovaram máximas do dia. A taxa DI com vencimento para janeiro de 2026 está cotada a 11,705%; janeiro de 2027 11,625%; e janeiro de 2029 11,715%. Isso significa dizer que o mercado está precificando uma taxa de juros terminal maior ao fim desses períodos. À princípio, risco fiscal e possíveis ingerências palacianas na gestão de Galípolo justificam o temor.

O dólar à vista também renovou a máxima do dia em R$ 5,5549 (+0,95%).