‘Do lixo ao luxo’: o prêmio que a Ambipar recebeu em Londres

A Ambipar venceu o prêmio The Green Apple Awards, um dos mais importantes no reconhecimento e promoção de melhores práticas ambientais ao redor do mundo. A empresa conquistou o primeiro lugar com o projeto “Eco Álcool”, no qual desenvolve álcool ecológico feito a partir de resíduos das indústrias de alimentos. A cerimônia foi realizada na segunda-feira, 18, no Palácio de Kensington, em Londres, e contou com a presença dos diretores da corporativo de pesquisa, desenvolvimento e inovação da Ambipar, Gabriel Estevam, e do diretor comercial da Ambipar Environment, Luiz Gustavo Alves.

