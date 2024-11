Diferença no preço da gasolina em São Paulo chega a R$ 0,23 por litro

Dados da última análise do Índice de Preços Edenred Ticket Log (IPTL), levantamento que consolida o comportamento de preços das transações nos postos de combustível, apontaram que dentro da cidade de São Paulo o preço médio do litro da gasolina registrou variação de até R$ 0,23 no fechamento da primeira quinzena de novembro. A comparação é com o preço médio mais alto, do Centro, com o mais baixo, da zona Norte.

Para abastecer um tanque completo a diferença de preços médios entre as zonas pode chegar a R$ 12,65, considerando um tanque de 55 litros, que é a capacidade média de veículos de passeio no Brasil.

O Centro é a região mais cara da cidade para abastecer com qualquer um dos quatro tipos de combustível no fechamento da primeira quinzena de novembro. Na região, a gasolina foi comercializada a R$ 6,19, o diesel comum a R$ 6,53, o diesel S-10 a R$ 6,37 e o etanol a R$ 4,15. Em contrapartida, a Zona Norte registrou os valores mais baixos para a gasolina (R$ 5,96), diesel S-10 (R$6,00) e etanol (R$3,95). Já o diesel comum mais barato foi vendido na Zona Leste por R$ 5,83, em média.